نشاط للجنة الشباب والرياضة في كسروان للتيار الوطني الحر

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نظّمت لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء كسروان- الفتوح في التيار الوطني الحر خلال موسم الصيف أربعة نشاطات شارك فيها شابات وشباب من معظم البلدات الكسروانية بحضور بعض فاعليات ومسؤولي التيار بالإضافة إلى المناصرين والأصدقاء والأقارب.

تخلّلت النشاطات نشاط مركزي في مكتب القضاء ضم عدد من المنافسات في كرة السلة وكرة الطاولة والشطرنج وطاولة الزهر و"بايبي فوت" و"بلاي ستايشن" والدارتس وقد شارك في مختلف المسابقات 150 لاعب ولاعبة.

كما جرت مباريات ودية في الـ"ستريت بول" تحضيراً لنشاط بطولة قضاء كسروان في الـ"ستريت بول" الذي سيشارك فيه حوالي 100 لاعب.

كما نظّمت اللجنة "هايكينغ" لنحو 100 شاب وشابة على درب المجوقل بين درعون وحريصا وغوسطا اضافة الى اقامة مخيم للشباب تضمّن سهرة نار وعشاء ومسابقة "لاقونا عالساحة " تخللها مسابقات لجميع الأعمار وقد بلغ عدد المشاركين 170 شابة وشاب.

وفي نهاية كل نشاط تم توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين.

أشرف على كل هذه النشاطات لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء كسروان الفتوح.