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"الكاف" يحتفي بلاعب الأهلي المصري: لا يمكن إيقافه

27
SEPTEMBER
2021
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احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بلاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي "أفشة"، بنشر مجموعة من أجمل أهدافه.
 
وفي تغريدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قال "الكاف": "صانع ألعاب الأهلي الذي لا يمكن إيقافه".
 
وإلى جانب التغريدة، نشر "الكاف" فيديو لأهداف أفشة في مبارياته مع الأهلي.
 
كذلك أشار "الكاف" إلى دور أفشة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.
 
وكان تقرير لصحيفة "صباح" التركية، نشر في أبريل الفائت، قد أشار إلى أن مسؤولي النادي التركي مهتمون بالتعاقد مع أفشة، والذي جذب انتباه "كشافي الفريق" خلال مراقبتهم لمصطفى محمد، الذي يلعب مع غلطة سراي حاليا، على سبيل الإعارة من الزمالك المصري.
 
وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن مسؤولي غلطة سراي سيتقدمون بعرض رسمي إلى إدارة الأهلي المصري لضم أفشة بنهاية الموسم الجاري، بعد النجاح الذي حققه مصطفى محمد حتى الآن مع الفريق التركي، وفق ما نقلت "آس" الإسبانية.
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