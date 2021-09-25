اتحاد الكرة الطائرة وزّع الكؤوس والميداليات على الفائزين ببطولات الفئات العمرية

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القاصوف:موسم 2021-2022 سيكون حافلاً

وزّع الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات ببطولات لبنان للعام الجاري للفئات العمرية داخل الصالات والكرة الطائرة الشاطئية خلال يوم رياضي بامتياز أقيم في القاعة المقفلة لنادي الشباب البترون.تقدّم الحضور رئيس اتحاد اللعبة وليد القاصوف ونائبه غسان قزيحه والأمين العام عصام ابو جودة وامين الصندوق جوزيف سعادة والمحاسب ناجي باسيل ومدير المنتخبات الوطنية الدكتور ايلي موسى وعضوي الاتحاد عساف مهنا(نائب رئيس نادي الشباب البترون) وخليل كفوري والمدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور ورئيس نادي الشباب البترون يوسف باسيل واعضاء الهيئة الادارية للنادي وحشد كبير من هواة لعبة الكرة الطائرة احتشدوا على مدرجات الملعب لمشاهدة المباراة النهائية لمواليد 2000-2001 للذكور بقيادة الحكمين الدوليين جوزيف خرما وشبل ضرغام والتي حسمها نادي سبيدبول(شكا) على حساب نادي القلمون في لقاء شمالي-شمالي بامتياز.

وبذلك أسدلت الستارة على نشاطات اتحاد الكرة الطائرة لموسم 2020-2021 وجميع الأعين مصوّبة نحو الموسم المقبل مع عودة "عجلة الدوران" الى بطولات كافة الدرجات وعلى رأسها بطولة الدرجة الأولى للرجال والسيدات.

كلمة القاصوف

وقبل عملية توزيع الكؤوس والميداليات القى القاصوف الكلمة التالية:

نختتم اليوم موسم الكرة الطائرة لعام 2021 والذي كان موسماً جيداً على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والصحية السيئة متطلعين الى موسم حافل 2021-2022 مع اقرار روزنامة كافة بطولات لبنان من قبل اللجنة الادارية للاتحاد .

ولقد شهد العام الحالي دورات تدريبية وتحكيمية عدة الى جانب بطولات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات وكافة الفئات العمرية للذكور والاناث وبطولات الفئات العمرية داخل الصالات وكانت البطولات ناجحة بجميع المقاييس وشهدت الحضور الجماهيري اللافت والمشاركة الكثيفة .ولقد بادرنا الى اطلاق مسابقة كأس الصيف والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً خاصة في ادوارها النهائية ذكّرتنا بالمهرجانات الصيفية التي كانت تقام في مختلف الأراضي اللبنانية مع الأمل الكبير بأن نشهد الصيف المقبل عودة هذه المهرجانات.

ومنذ انتخاب اللجنة الادارية الحالية في كانون الأول الفائت وضعنا نصب اعيننا رعاية الجيل الناشئ وهذا ما حصل في بطولات الفئات العمرية حيث هنالك خامات واعدة .

الشكر الكبير لكل من ساهم في انجاح نشاط العام الجاري من كافة اللجان العاملة الى الحكام والجهاز الاداري للاتحاد والى القيّمين على الملاعب التي استضافت كافة البطولات والجماهير ورجال الصحافة والاعلام .

من هنا أدعو الأندية في كافة الدرجات الى البدء بتحضيراتها لانطلاق الموسم 2021-2022 وباكورته مع بداية شهر تشرين الثاني المقبل عبر بطولة الدرجة الأولى للرجال .

تحية الى المدربين واللاعبين الذين شاركوا في البطولات المحلية والخارجية. فالكرة الطائرة لديها خزّان لا ينضب من اللاعبين الواعدين أمل المستقبل .

تحية لكم جميعاً ومبروك للفائزين والفائزات وهارد لاك للخاسرين.

النتائج

ثم وزّع كبار الحضور الجوائز على الفائزين والفائزات كالآتي:

*الكرة الطائرة الشاطئية

-اناث

-مواليد 2004-2005

1- ميرنا شيخو – لارا الناهي

2-أنجي اللقيس – لين نادر

3-ياسمين تامر – سيلين حمزه

-مواليد 2006-2007

1-ياسمين تامر - لارا الناهي

2-انجي اللقيس – لين نادر

3-نور شاهين – لونا خربطلي

-مواليد 2008-2009

1-لين نادر – لارا الناهي

2-أنجلينا فرح- لونا خربطلي

3-صبا كبارة – ياسمين مولوي

-ذكور:

-مواليد 2000-2001

1-عمر ابي كرم – شربل خويري

2-هادي شبيب – عامر حفّار

3-جورج سعد – جورج نعمة

-مواليد 2002-2003

1-عمر ابي كرم – جورج سعد

2-موسى موسى – جايسن النجار

3-جوزيف شاهين – هادي شبيب

-مواليد 2004-2005

1-جورج سعد – الياس بركات

2-جاد نجّوم - هادي شبيب

3-مجد حمزه – عمر حدّاد

-مواليد 2006-2007

1-علي لبابيدي – هادي شبيب

2-مجد حمزه – عمر حدّاد

3-جاد ابي كرم – الكس نادر

-مواليد 2008-2009

1-مارفن النجّار- اليو قزّي

2-مايكل حايك – عدنان تامر

3-طارق شاهين- نقولا موسى

*الكرة الطائرة داخل الصالات

-اناث

-مواليد 2000-2001

1-القلمون

2- بيروت 1875

3-عمشيت

-مواليد 2002-2003

1-القلمون

2-الفيدار

3-بيروت 1875

-مواليد 2004-2005

1-القلمون

2-الفيدار

3-المنصف

-مواليد 2006-2007

1-القلمون

2-المنصف

3-بيروت 1875

-ذكور

-مواليد 2000-2001

1-سبيدبول شكا

2-القلمون

3-دير عمار

-مواليد 2002-2003

1-البترون

2-قنات

3-القلمون

-مواليد 2004-2005

1-البترون

2-القلمون

3-قنات

-مواليد 2006-2007

1-قنات

2-القلمون

3-البترون