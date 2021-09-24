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مورينيو يعادل رقم أليغري القياسي

24
SEPTEMBER
2021
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ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، حافظ على سلسلة اللاهزيمة (على ملعب فريقه) الخاصة به في الدوري الإيطالي للمباراة الـ41 على التوالي.
 
وعادل مورينيو بذلك رقم الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الذي حققه مع يوفنتوس بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2017، حيث لا يتفوق عليهما أي مدرب آخر منذ بداية عصر الـ3 نقاط بموسم 1994-1995. 
 
وسبق للمدرب البرتغالي البالغ 58 عاما التدريب في إيطاليا بين عامي 2008 و2010، حيث تولى الإشراف الفني لإنتر ميلان وقاده للفوز بلقب الاسكوديتو مرتين متتاليتين.
 
وحقق فريق روما فوزا ثمينا على ضيفه أودينيزي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الكالتشيو.
 
وبهذا الفوز، رفع روما رصيد إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الرابع متأخرا بـ3 نقاط عن المتصدر نابولي (15 نقطة) ونقطة واحدة عن كل من الجارين ميلان وإنتر (13 نقطة لكل منهما).
 
يذكر أن روما يخوض أول مواسمه تحت قيادة مورينيو، الذي تعاقد معه النادي الصيف الماضي عقب إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
روسيا اليوم
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