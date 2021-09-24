الكرة طائرة: اميل جبّور الى تايلاندا للإشراف على بطولة الأندية الآسيوية

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يغادر المدير التنفيذي للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة والمحاضر الدولي اميل جبّور صباح الاحد 26 ايلول الجاري بيروت متوجهاً الى تايلاندا منتدباً من الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للإشراف على بطولة الأندية الآسيوية للسيّدات التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك من 1 الى 7 تشرين الأول المقبل وبطولة الأندية الآسيوية للرجال التي تقام من 8 حتى 15 من الشهر عينه .تشارك في بطولة السيدات سبعة أندية اما بطولة الرجال فتشارك بها عشرة فرق .

الجدير ذكره ان البطولتين تقامان من دون جمهور وعلى اساس الحجر الكامل لجميع المشاركين و تنقل جميع مبارياتها مباشرة على الموقع الرسمي الإتحاد الآسيوي و محطة SSM التلفزيونية .

وتأتي تسمية الاتحاد الآسيوي لجبور منتدباً من قبله للاشراف على البطولتين كدليل جديد على الثقة التي يوليها الاتحاد القاري للبناني جبور وعلى مهنيته وعمله الاحترافي وهو الأمر المعروف عنه منذ اكثر من نصف قرن وله الصولات والصولات في الرياضة اللبنانية عامة والكرة الطائرة خاصة اضافة الى تبوئه تاريخياً العديد من المناصب الادارية والمحلية والعربية والقارية .