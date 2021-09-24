مسابقة كونغ فو في البقاع

A + A -

تحت اشراف الاتحاد اللبناني للووشو كونغ - فو ،أقيم لقاء ودي في أسلوب الكيندا بنادي الحسام (مجدل عنجر) بين أندية محافظة البقاع بحضور لجنة الكيندا ممثلة برئيسها باتريك البلعه منتدباً من قبل الاتحاد للتأكد من سير البطولة بحسب القوانين الدولية.

نظم اللقاء المدرب علاء قطاع ومساعدة البطل شادي قباني بمشاركة٥٢ لاعباً ولاعبة.

وتوجه البلعه بكلمة باسم الاتحاد للاداريين واللاعبين الذين اضفوا رونقا ووصفهم بالمميزين وشاكرا" اداريي النوادي على هذا اليوم الرياضي متحدين كل الظروف الصعبة ليبقى الجيل الجديد في اجواء الرياضة وابعاده عن كل المغريات السيئة" . كما وجّه الشكر الى رئيس لجنة التنظيم فارس الخوري على دعمه وخبرته لانجاح هذا اللقاء . وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفائزين.