مشاركة اللبناني سامر حلواني في مسابقة تصوير تحت الماء بالأردن

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يشارك الغواص والمصوّر وعضو اللجنة الفنية للاتحاد العالمي للتصوير تحت الماء اللبناني سامر حلواني منتدباً من "مهرجان لبنان المائي" كمتبار في مسابقة العقبة للتصوير تحت الماء التي تقام في منتزه العقبة البحري في الأردن .

تدوم المسابقة يومين ويشارك فيها الغواصون الحائزون على شهادات غوص دولية ولديهم كاميرا تصوير تحت الماء. كما ويشارك في المسابقة متبارون من عدة بلدان اخرى منها الكويت، الأردن، فلسطين، مصر وغيرها.

تُقسم البطولة الى عدة فئات من طرق التصوير، هي الزاوية الواسعة Wide angle، Macro، اجمل صورة بيئية ايجابية، صورة خارجة عن المألوف و أجمل صورة لغواص تحت الماء .وتجري عملية تتويج الفائزين بكل فئة بعد انتهاء المسابقة.