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رودريغيز: جئت إلى قطر للفوز وتحقيق الألقاب

24
SEPTEMBER
2021
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أعرب الكولومبي خاميس رودريغيز عن سعادته بتواجده في قطر وانضمامه لنادي الريان، مؤكدا أنه حضر لمساعدة الفريق على تحقيق البطولات.
 
وقال رودريغيز في مؤتمر تقديمه مساء اليوم الخميس: "الانضمام للريان هو فصل جديد في مسيرتي ولكل من حولي، أتمنى أن أقدم عملا كبيرا أساعد به فريقي الجديد".
 
وأضاف النجم الكولومبي بأن اختياره للانتقال من إيفرتون إلى الريان القطري لم يكن مدفوعا بالاعتقاد بسهولة الأمر في دوري أقل تنافسية بكثير من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ".
 
وانضم خاميس البالغ 30 عاما إلى إيفرتون في سبتمبرالماضي، وحقق في البداية نجاحا كبيرا تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.
 
وسجل رودريغيز 6 أهداف في 26 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي، لكن انتقال أنشيلوتي المفاجئ إلى ريال مدريد هذا الصيف أسفر عن تغيير في وضعه في "غوديسون بارك".
 
وأخبر المدرب الجديد رافائيل بينيتيز اللاعب الكولومبي بأنه ليس جزءا من خططه، ليتوجه بعدها إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الانتقال، مع استمرار فترة الانتقالات بالمنطقة مفتوحة حتى نهاية الشهر.
 
وقال رودريغيز الذي وقع مع الريان لثلاثة مواسم: "أعتقد أن المستقبل هنا. العام المقبل سيكون كأس العالم هنا، وآمل أن أكون هنا أيضا، وأن تكون كولومبيا هنا هي الأخرى، حتى لو كان هناك كثير مما يجب القيام به لتحقيق ذلك".
 
وأضاف أنه يشعر بالسعادة في قطر، موضحا "لم ألعب كثيرا منذ فترة طويلة، ولكن أعتقد أنني هنا سأفعل ذلك بمساعدة الجميع مع المدرب والجهاز الفني".
 
وأكد رودريغيز "آمل أن أفوز بشيء ما. لم آت إلى هنا لسهولة الأمر، لقد جئت إلى هنا للفوز".
AP
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