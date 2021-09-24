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شركة 777 الأميركية تستحوذ على فريق جنوى الإيطالي

24
SEPTEMBER
2021
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أصبح أقدم نادي كرة قدم في إيطاليا الأحدث في عدد متزايد من فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التي يستحوذ عليها ملاك غير إيطاليين.
 
فقد استحوذت من أميركا الشمالية، مؤخرا على نادي جنوى، الذي يعد من أقدم أندية كرة القدم الإيطالية.
 
واليوم الخميس، أعلنت شركة "777 بارتنرز" الاستثمارية الأميركية عن استحواذها بشكل كامل على فريق جنوى الإيطالي، من رجل الأعمال إنريكي بريزيوسي.
 
وقالت الشركة الأميركية، في بيان دون الكشف عن أي تفاصيل مادية للصفقة، إنها اشترت 99.9 في المئة من أسهم نادي جنوى، مضيفة أنها ستضخ أموالا "وستتحمل بعض الالتزامات المحددة"، وفقا لوكالة رويترز.
 
واستحوذ بريزيوسي، صاحب شركة جيوتشي بريزيوسي الإيطالية لألعاب الأطفال، على نادي جنوى في العام 2003 عندما كان ينافس في الدرجة الثانية.
 
 وصعد جنوى إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 4 سنوات، وبقي في دوري الأضواء منذ ذلك الحين.
 
ويحتل الفريق حاليا المركز السادس عشر في جدول الدوري، برصيد 4 نقاط من 5 مباريات.
 
وفاز جنوى بمباراة واحدة، على فريق كالياري، وتعادل في مثلها، مع بولونيا، وخسر 3 مباريات.، وكانت أمام أندية إنتر ميلان ونابولي وفيورنتينا.
 
ولم يسجل الفريق في المباريات الخمس سوى 7 أهداف، بينما دخل مرماه 12 هدفا.
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