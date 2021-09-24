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جمعية عمومية عادية لاتحاد التزلج الخميس 7 تشرين الأول المقبل

24
SEPTEMBER
2021
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دعت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور الجمعية العمومية السنوية العادية التي ستنعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 7 تشرين الأول المقبل في القاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة(الكسليك) لمناقشة وإقرار البيانين الإداري والمالي. 
 
وفي حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى ،تؤجل الجلسة الى الأسبوع التالي  في نفس الزمان والمكان دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية ويكون النصاب قانونياً بمن حضر. 
 
ويتضمّن جدول أعمال الجلسة العادية ما يلي:
 
1-         الاطلاع على  كثب التفويض لمندوبي الاندية على أن يكون عضواً في اللجنة الاداريّة للنادي (مفوّض بكتاب رسمي موقّع من الرئيس وأمين السر بناءً على قرار الهيئة الاداريّة).
 
2-         تلاوة  محضر الجلسة السابقة والمصادقة عليه.
 
3-         تلاوة  البيان  الاداري السنوي لمناقشته وتصديقه والمتضمن:
 
-       تقرير عن نشاطات الإتحاد لموسم  2020-2021 ومناقشته والتصديق عليه 
 
-  الروزنامة السنوية لموسم 2021-2022.
 
-      تلاوة  البيان المالي السنوي لمناقشته والتصديق عليه وتبرئة ذمة اللجنة الادارية للاتحاد . 
 
-       الموازنة المرتقبة لموسم 2021-2022.
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