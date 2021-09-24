يوم رياضي وطني في لبنان لتعزيز نهج التربية البدنية النوعية

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ضمن اطار مشروع الـ"يونيسكو" حول "مناصرة التربية البدنية النوعية (QPE) في المنطقة العربية" ، نظم نادي الشبيبة الرياضي يومًا رياضيًا وطنيًا طويلاً على ملاعبه في الشياح. تضمّن النشاط أربع "ورش عمل" بهدف رئيسي لزيادة الوعي ومناصرة التربية البدنية النوعيّة. شارك في هذا االنشاط 70 شابا" وشابة من طلاب متخصصين في التربية البدنية أو الإدارة الرياضة او قادة من القطاع الشبابي.

تمّ عرض ومقاربة التحديات والفرص لاشراك جميع الاعمار في انشطة رياضية نوعيّة، وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتنمية المهارات والتواصل لتعزيز التماسك الاجتماعي في 4 جلسات تم الاشراف عليها من قبل مجموعة من 4 مدربين ورياضيين ذوي خبرة واختصاصيين في مجال الرياضة من اجل التنمية.

وقال شربل نمر (23 عامًا ، مدرب رياضي من منطقة الحدث، حاصل على بكالوريوس في التربية البدنية من الجامعة الأنطونية)، بعد مشاركته في النشاط: "كان من المثير جدًا تعلم وسائل جديدة لمناصرة الرياضة والتمارين الرياضية بين كبار السن والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة خاصةً في زمن وباء كورونا ".

بدورها قالت نورا ناصر (33 عاما" ومرشدة صحيّة من جب جنيّن) "وجدتُ ان الطرق التي عرضت لتحفيز العمل الجماعي مفيدة جدًا وقابلة للتطبيق في عملي مع الشباب".