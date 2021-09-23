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تتواصل بطولة لبنان لكرة السلة للفئة العمرية (تحت ال14 سنة) للذكور والاناث التي ينظمها اتحاد اللعبة برعاية "Seven Sports Management" .فلدى الذكور ينطلق السبت والأحد المقبلين الدور الثاني مع تأهل 12 فريق الى هذا الدور قسموا الى 4 مجموعات كالآتي:

-المجموعة الأولى:الشباب زحلة،تشامبس والأنطوني.

-المجموعة الثانية:الشياح، سكوادرا ودير الأحمر.

-المجموعة الثالثة:هوبس،حامات وساحل المتن الشمالي

-المجموعة الرابعة:التعاضد،المطيلب والمون لاسال,

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

ولدى الاناث ،سجلت النتائج التالية:فاز المطيلب على تشامبس(57-54) وهوبس على التعاضد(44-33) والرياضي على انترانيك(64-36) و"أن. أس. آي" على يشوع(45-18) وبيبلوس على جوبيتر(53-9) على أن تتابع المباريات السبت المقبل.