مونديال قطر يتسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي

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قرر ممثلو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف مسابقة الدوري الممتاز في 12 نوفمبر، على أن تستأنف في 26 ديسمبر، وذلك لكي تتسنى إقامة فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء ذلك بعد اجتماع ممثلي الأندية المحترفة العشرين أمس الأربعاء في لندن.

وستسمح المسابقة الإنجليزية للاعبين بالتدرب مع منتخبات بلادهم قبل أسبوع واحد من بدء البطولة، التي تنطلق في 21 نوفمبر، على أن يعود اللاعبون الذين يصلون التصفيات النهائية بعد أقل من 10 أيام من استئناف منافسات البريميرليغ.

كما تم الاتفاق أيضا على أن يبدأ الموسم المقبل قبل أسبوع من الموعد المعتاد، بالتحديد في 6 أغسطس، وعلى أن ينتهي متأخرا، بالتحديد أواخر مايو.