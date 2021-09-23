المغربي حكيمي ينقذ باريس والمدرب يكشف عنه حكاية

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سجل أشرف حكيمي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ باريس سان جيرمان من التعثر أمام مضيفه ميتز متذيل الترتيب 2-1 الأربعاء، ضمن الجولة السابعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل الثنائية الباريسية، أشرف حكيمي في الدقيقتين 5 و(90+5)، بينما أحرز بوبكر كوياتي، هدف ميتز في الدقيقة 39.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ميتز عند 3 نقاط في المركز الأخير.
وأشاد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان بنجم فريقه المغربي البالغ 22 عاما، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد جدا من أجل حكيمي، إنه لاعب مميز، وإضافة قوية دفاعيا وهجوميا بخلاف أهدافه".
وكشف المدرب الأرجنتيني لوسائل الإعلام: "يمكن أن أروي لكم حكاية مع حكيمي، في نهاية التدريب بالأمس، تحدثت معه، وسألته كيف حالك، قال لي: أنا بخير وماذا عنك؟".
وتابع بوكيتينو: "فوجئت بسؤاله عني. لقد قال لي: أيها المدرب أنت تسأل الجميع عن أحوالهم، لكن لا أحد يسأل عن حالك".
وتابع: "أعتبر الهدفين مكافأة لحكيمي على روحه الطيبة، وجهده بشكل عام مع الفريق".