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أقدام "الملكي" تسحق مايوركا بسداسية

23
SEPTEMBER
2021
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أحرز ماركوس أسينسيو ثلاثة أهداف وأضاف زميله كريم بنزيمة هدفين ليفوز ريال مدريد 6-1 على ريال مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
 
وافتتح بنزيمة التسجيل لصاحب الأرض بعد ثلاث نقاط فيما هز أسينسيو شباك فريقه السابق في الدقيقة 24 قبل أن يقلص الكوري لي كانج-إن الفارق لمايوركا.
 
وأعاد أسينسيو تقدم ريال مدريد بفارق هدفين في نهاية الشوط الأول وأكمل أول ثلاثية له مع الفريق بعد الاستراحة.
 
وسجل بنزيمة هدفه الثاني في الدقيقة 78 ليرفع رصيده إلى 200 هدف في الدوري الإسباني وأكمل إيسكو السداسية قبل ست دقائق من النهاية.
 
وأحرز ريال مدريد 21 هدفا في أول ست مباريات هذا الموسم وهو الرصيد الأعلى منذ برشلونة في موسم 2013-2014 كما أنه الأعلى للفريق منذ موسم 1987-1988.
 
ثلاثيات هجومية.. تمطر أوروبا بالأهداف
 
ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 16 نقطة من ست مباريات متقدما بنقطتين على أتليتيكو مدريد حامل اللقب.
 
وبقي مايوركا في المركز العاشر بثماني نقاط.
 
وأبلغ أسينسيو الصحفيين "كنت أعلم أنه يجب علي استغلال الفرص التي تتاح لي لذا أنا سعيد بالفوز والأهداف ومواصلة بدايتنا القوية.
 
"أعتقد أنني أظهرت للمدرب أنه يستطيع الاعتماد علي، هناك منافسة قوية داخل الفريق ويجب علي استغلال الفرصة عندما تتاح".
 
وأضاف "كانت مباراة استثنائية بالنسبة لي لأنها كانت ضد الفريق الذي نشأت فيه".
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