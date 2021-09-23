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زعتيتي و ضناوي أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق

23
SEPTEMBER
2021
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نظم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس لبنان للدراجات للعام الجاري إنطلاقاً من طبرجا ذهابا إلى شكا ومنها العودة الى جبيل ثم صعوداً الى عنايا ،حيث نقطة الوصول .
 
شارك في السباق 30 درّاجاً في مختلف الفئات يمثلون الاندية الاتحادية وفريق الجيش اللبناني.
 
وقطع اللاعب عمر زعتيتي (نادي شبيبة سلعاتا) مسافة السباق بساعتين و42 دقيقة و13 ثانية  متقدماً  على نزار قاضي  ، فيما احتل اللاعب  جهاد الاحمد المركز الثالث  بساعتين 43د و16ث.
 
أما في فئة  الماسترز، احرز بسام ضنواي المركز الاول قاطعا المسافة  بساعتين و47 د و45ث متقدما زميله خالد دياب بساعتين و56د و12ث. 
 
 
النتائج الكاملة
وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:
 
أ-فئة النخبة:
1- عمر زعتيتي (شبيبة سلعاتا) 2س 42د 13ث
2- نزار القاضي (الجيش اللبناني) 2س 43د 6ث
3- جهاد الأحمد ( نادي الغزال) 2س 43د 16ث
4- علي الزعبي (الجيش اللبناني) 2س 45د 20ث
5- عبدالله سلوم (عاليه للدراجات) 2س47د4ث
6- نافذ كمال الدين (شبيبة سلعاتا) 2س47د19ث
7- عثمان عدرا (نادي الغزال) 2س 49د14ث 
8- عبد العزيز المانع  (هومنتمن بيروت)  2س50د6ث 
9- مالك الحريري (شبيبة سلعاتا) 2س 55د15ث
10- محمد حلبي ( نادي الغزال) 2س 57د15ث
11- جوناثن طوق (شبيبة سلعاتا)2س59د54ث
12- كمال شعبان(الجيش اللبناني) 3س02د14ث
13- ايلي يزبك(الجيش اللبناني) 3س04د13ث
14- اسامة رافعي (نادي الغزال) 3س12د46ث
 
 
            ب- فئة الماسترز:
 
1. بسام ضناوي(بايك لبنان) 2س 47د45ث
2. خالد دياب (بايك لبنان) 2س56د12ث
وفي الختام، تم توزيع الكؤوس على الفائزين.
 
    وفي هذا الاطار، وجّهت الهيئة الإدارية للإتحاد الشكر لعناصر القوى الأمنية ووحدات الجيش اللبناني التي أمنّت مسار السباق بشكل كامل حرصاً على سلامة المشاركين ، كما لعناصر الصليب الأحمر اللبناني التي تولّت مواكبة اللاعبين طوال مراحل السباق.
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