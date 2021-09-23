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اتحاد الكرة الطائرة يوزع الكؤوس والميداليات على ابطال الفئات العمرية الجمعة

23
SEPTEMBER
2021
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يوزّع الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الكؤوس والميداليات على الفائزين ببطولات لبنان للفئات العمرية للكرة الطائرة الشاطئية وداخل الصالات (للذكور والاناث)  الجمعة 24 أيلول الجاري في ملعب نادي الشباب (البترون) بحضور رئيس الاتحاد وليد القاصوف واعضاء اللجنة الادارية واهالي اللاعبين واللاعبات لتُسدل الستارة على موسم 2020-2021  على ان ينطلق موسم 2021-2022 في بداية تشرين الثاني المقبل ببطولة لبنان للرجال للدرجة الاولى وستليها سائر البطولات وفق ما قرّرت اللجنة الادارية للاتحاد في جلستها الأخيرة.
 
ويتضمّن برنامج الجمعة تتويج الفرق الفائزة لدى الذكور والاناث ببطولات لبنان للكرة الطائرة الشاطئية ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء.وعند الساعة السادسة تقام مباراة المركز الثالث والرابع للفئة العمرية (مواليد 2000 و2001) على ان تجري عند الساعة الثامنة مساء عملية تتويج الفائزين والفائزات  ببطولات لبنان داخل الصالات للفئات العمرية .وفي الختام،تقام المباراة النهائية  للفئة العمرية(ذكور) مواليد 2000 -2001 عند الساعة الثامنة والنصف ثم تتويج الفرق الفائزة  بهذه الفئة. 
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