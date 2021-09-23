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كيف أفسد طلائع الجيش مخطط "تصحيح المسار" في الأهلي المصري؟

23
SEPTEMBER
2021
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مفاجأة من العيار الثقيل أحدثها فريق طلائع الجيش بالفوز على الأهلي في كأس السوبر المصري بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) ليحرز الفريق العسكري أول ألقابه التاريخية و يعمق جراح الأحمر بعد خسارة لقب الدوري لصالح الزمالك.
 
الأهلي خاض مواجهة السوبر المصري باعتباره بطل الدوري و كأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما دخل طلائع الجيش المباراة كوصيف لبطل كأس مصر. 
 
فوز تاريخي
 
ويعلق محمد بسام قائد الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" على اللقب التاريخي والفوز على الأهلي في نهائي السوبر المصري.
 
ويقول بسام: "أهدي هذه البطولة التاريخية إلى روح المشير محمد حسين طنطاوي، نحمد الله على هذا المكسب، البطولة الأولى في تاريخ النادي لها مذاق خاص لا سيما و أنها على حساب أحد القطبين".
 
ويتابع قائد طلائع الجيش: "هذا الفوز جاء بفضل الجهاز الفني بقيادة الأب الروحي عبد الحميد بسيوني، والجهاز الإداري ومجلس الإدارة، كانوا داعمين لنا حتى حصدنا لقب السوبر لأول مرة بتاريخ النادي".
 
صعوبات كبيرة
 
ويسترسل بسام: "تمكنا من حصد لقب السوبر المصري رغم الصعوبات التي وجهناها قبل مواجهة الأهلي في ظل غياب تسعة لاعبين من قوام الفريق الأساسي، كما أن الفريق دخل في معسكر قبل أسبوع واحد فقط من المباراة، و لكن لا يجب أن أنسى دور هؤلاء اللاعبين في وصولنا لهذه المرحلة لذا أشكرهم".
 
ويكمل حارس الفريق العسكري: "تمكنا من الصمود طوال الـ120 دقيقة أمام الأهلي، حتى وصلنا إلى ركلات الترجيح وانتصارنا، لاعبو طلائع الجيش كانوا رجالا وتحاملوا على أنفسهم من أجل تحقيق هذا الإنجاز".
 
 تصدي ركلات الترجيح
 
يكشف بسام سر تألقه في ركلات الترجيح أمام الأهلي معلقا: "قبل المباراة قمت بدراسة طريقة تسديد لاعبي الأهلي، خاصة وأننا خضنا ركلات ترجيح أمامهم في نهائي كأس مصر، أدركت أن بدر بانون سيسدد مثلما سدد تماما في نهائي الكأس الأخير و كذلك أفشة".
 
وينهي حارس طلائع الجيش حديثه موضحا حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه بالقول: "بالفعل أبدى أمير توفيق رغبته لي في تعاقد الأهلي معي، وتواصل معي منذ 3 أسابيع، و لكن القرار النهائي في يد إدارة طلائع الجيش وأنا احترمهم، الموسم المقبل سيكون الأخير لي الفريق بنسبة كبيرة سأستمر مع الفريق".
 
مخطط تصحيح المسار
 
خسارة الأهلي لقب الدوري المصري بنسخته الأخيرة لصالح الزمالك دفع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لاجتماع شهير مع لاعبي الفريق الأحمر بعد نهاية مباراة الجونة بالجولة الأخيرة من الدوري المصري، ليشدد الخطيب على أهمية تصحيح المسار في الفترة المقبلة و المنافسة على كافة الألقاب.
 
مواجهة طلائع الجيش في نهائي السوبر المصري كانت المرحلة الأولى في خطة تصحيح المسار داخل النادي الأهلي بشأن البطولات و لكن خسارة الأحمر دفعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لفرض غرامة مالية كبرى قدرت بـ300 ألف جنيه من كل لاعب و أيضا الجهاز الفني.
 
في هذا الشأن يعلق حسام الحاج الناقد الرياضي في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" على قرار مجلس إدارة الأهلي بالقول: "قرار صائب فخسارة لقب السوبر المصري والبطولة الثانية على التوالي في أقل من شهر كانت صدمة كبيرة لجماهير النادي الأهلي التي كانت تتوقع أن يصالحهم اللاعبون بالتتويج ببطولة السوبر المصري خاصة وأن تلك البطولة كانت في المتناول بسبب فارق الإمكانات بين الأهلي وطلائع الجيش".
 
ويكمل: "لاعبو الأهلي خذلوا جماهيرهم بالخسارة أمام طلائع الجيش، كما أن أداء الصفقات الجديدة لم يكن مرضيا ولم تؤدي الأداء المنتظر ولكن من المبكر أن نحكم عليهم بشكل كامل حاليا". 
 
من يتحمل الخسارة ؟
 
ويوضح الناقد الرياضي سبب خسارة الأهلي معلقا: "الجهاز الفني بقيادة موسيماني يتحمل الخسارة أمام طلائع الجيش، لم يدير المباراة بطريقة صحيحة كما أن تغييراته لم تكن موقفه، بالإضافة إلى أنه تعامل مع الخصم بطريقة غير صحيحة، لاعبو الفريق ظهروا و كأنهم في حالة تشبع من البطولات، أداء متراجع من حيث الأداء الفني".
 
ويسترسل الناقد الرياضي حديثه عن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش بالقول: "عبد الحميد بسيوني مدرب كبير ، تمكن من قراءة مفاتيح لعب فريق الأهلي بشكل جيد، كما أنه لعب على نقاط الضعف في الفريق، كونه يصمد لمدة 120 دقيقة أمام الأهلي فهذا أمر يحسب له".
 
ويتم الحاج: "فريق طلائع الجيش في بطولة الدوري كان سببا من أسباب ضياع بطولة الدوري من الفريق، لا بد أن يجد موسيماني طريقة للتعامل مع المدربين الأذكياء.
Skynews
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