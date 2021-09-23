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قطار ريال مدريد يواصل انطلاقته الرائعة ويدهس مايوركا بسداسية

23
SEPTEMBER
2021
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اكتسح ريال مدريد ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 6-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقدّمت تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرضًا هجوميًا رائعًا، وواصلت تألقها خلال الموسم الجاري لتؤكد جاهزيتها للمنافسة على الألقاب.

وتقدم الميرنغي بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق نجمه الفرنسي المتألق كريم بنزيمة، ليفرض الفريق سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء منذ البداية.

وفي الدقيقة 24، أضاف الإسباني ماركو أسينسيو هدف الميرنغي الثاني، ولكن سرعان ما قلّص ريال مايوركا الفارق بعد ذلك بدقيقة واحدة بهدف من توقيع لي كانغ إن.

ولكن عاد أسينسيو مجددًا ليوسّع الفارق ويضيف الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنغي بفارق هدفين.

وفي الشوط الثاني، أكمل أسينسيو ثلاثيته بهدف في الدقيقة 55، في حين أحرز بنزيمة الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 78.

واختتم صانع الألعاب الإسباني إيسكو سداسية الفريق الملكي في الدقيقة 84 بعد أن حل بديلًا لماركو أسينسيو.

وبهذه النتيجة العريضة، تربع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن جاره وغريمه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. بينما تجمد رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.


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