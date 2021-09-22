حدادًا على طنطاوي.. إقامة "السوبر المصري" بدون احتفالات

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها، مساء الثلاثاء بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش؛ حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن المراسم ستقتصر على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، على أن تكون هناك "دقيقة حداد" قبل بدء المباراة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، مشيرين إلى تشجيعه على تطوير الرياضة المصرية وبالأخص صناعة كرة القدم.

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي شغل مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب منها حرب 1956 و1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وقد تولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن حكم البلاد، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011.