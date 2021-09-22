كونغ فو: نهار في أسلوب التاي تشي بالتعاون بين السفارة الصينية والاتحاد

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يقيم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو ،وبالتعاون مع السفارة الصينية، نهاراً رياضياً في أشهر الأساليب الصينية الـ"تاي تشي" الذي يساعد على تقوية الجسد والروح الأحد المقبل الواقع فيه 26 ايلول الجاري في "بترونيات" (البترون) من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة السادسة والنصف مساء .وهذا ملخص تعريفي عن هذا الأسلوب:

التاي تشي ‏ كما معروف في الصين هو عبارة عن فن قتالي داخلي دفاعي صيني قديم مشابه لملاكمة الظل (Shadow Boxing)‏.وعلى امتداد عدة قرون بالصين، ظل تاي تشي ميراثاً سرياً بين الناس وكان كل جيل يعلمه للجيل التالي. تزايدت شعبيته خلال القرن العشرين ومورس على مستوى العالم. يحاضر في الدورة الغراند ماستر ميشال حاوي والغراند ماستر أفيديس سيروبيان (6 دان في التاي تشي وبطل العالم في هذا الأسلوب) والمشاركة مجانية.