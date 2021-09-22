اتفاقية بين اتحاد التزلج و IntoSports LLC

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وقّع الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بشخص رئيسه فرادي كيروز إتفاقية تعاون مع شركة" IntoSports LLC "ممثلة برئيس مجلس إدارتها فابيان أسمر. وتتضمن الإتفاقية السماح للاتحاد اللبناني للتزلج و للأندية الإتحادية حق إستعمال التطبيق الخليوي "Mobile Application "لخاص بالشركة لتسجيل اللاعبين على الكشوفات الرقمية وخلق رقم خاص بكل ناد وكل لاعب. كما تخولهم إنجاز جميع معاملاتهم مع الإتحاد والإطلاع على كل مراسلات الإتحاد من خلال هذا التطبيق وخدمة "Push Notification".

كما يمكن متابعة نتائج السباقات التي ينظمها الإتحاد مباشرة عبر التطبيق.

كما تضمّنت الإتفاقية تطوير وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد اللبناني للتزلج.