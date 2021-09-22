رماية: ايلي بجاني بطل المرحلة الخامسة من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ) ممتاز

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الخامسة من بطولة لبنان لسنة ٢٠٢۱ في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية "تراب" لفئة (أ) ممتاز والتي اجريت على حقل نادي الصخور الرياضي للرماية.

شارك في المسابقة ٢٤ رامياً ب بحضور رئيس النادي المضيف سليم مسعود.وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-أحمد دعكور: 115/125

-ألان موسى: 111/125

-ايلي بجاني : 110/125

-طلال كرم : 108/125

-وسام محـمد : 107/125

-شربل كامل: 105/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدةعلى 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات .وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز السادس الرامي شربل كامل اذ حصل على 14 من أصل 25

-المركز الخامس الرامي وسام محـمد اذ حصل على 18 من أصل 30

-المركز الرابع الرامي طلال كرم اذ حصل على 22 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي أحمد دعكوراذ حصل على 27 طبق من أصل 40

-المركز الثاني الرامي ألان موسى وحصل على 36 طبق من أصل 50.

واحرز المركز الأول الرامي ايلي بجاني وحصل على 39 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم ناجي الهاشم.