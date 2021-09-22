living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيتي وليفربول يتقدمان في كأس الرابطة وإيفرتون يودع

22
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للدور الرابع بعد الفوز 6-1 على ضيفه ويكومب واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة.
 
وتأهل ليفربول أيضا بدون مشاكل بفوزه 3-صفر على ملعب نوريتش سيتي حيث سجل المهاجم الياباني تاكومي مينامينو هدفين.
 
لكن مع إجراء معظم أندية الدوري الممتاز للعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، سقطت بعض الأندية حيث ودع إيفرتون وواتفورد البطولة أمام منافسين من الدرجات الأدنى.
 
ومنح براندون هانلان تقدما مفاجئا لويكومب على ملعب مانشستر سيتي في الدقيقة 22 لكن أصحاب الأرض أنهوا الشوط الأول 3-1 بفضل أهداف كيفن دي بروين ومحرز وفيل فودن قبل تسجيل ثلاثة أهداف اخرى في الشوط الثاني.
 
وأحرز الفنلندي ماركوس فورس مهاجم برنتفورد أربعة أهداف في فوز فريقه الساحق 7-صفر على أولدهام أثليتيك متذيل ترتيب الدرجة الرابعة في مباراة الفريقين بالدور الثالث.
 
وسجل جاي رودريجيز مهاجم بيرنلي أربعة أهداف أيضا في فوز فريقه 4-1 على روتشيدل بالدرجة الرابعة.
 
وخسر إيفرتون 8-7 في ركلات الترجيح على ملعب كوينز بارك رينجرز بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.
 
وودع واتفورد المنافس في الدوري الممتاز البطولة أمام ستوك سيتي المنافس في الدرجة الثانية بخسارته 3-1 على ملعبه.
 
واحتاج ساوثامبتون لركلات الترجيح ليفوز على شيفيلد يونايتد المنافس بالدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفاز ليدز يونايتد أيضا بركلات الترجيح 6-5 على ملعب فولهام بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.
 
ولا يوجد وقت إضافي في البطولة، حيث يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة بالتعادل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout