living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد المقطع الجدلي.. مصدر يكشف حقيقة مرض مرتضى منصور

22
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشعل مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بعد ظهوره في مقطع فيديو للحديث عن عدد من القضايا التي تخص القلعة البيضاء ولكن مظهره المختلف كان مادة الجدل.
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة صور من مقطع مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق للحديث عن مرضه وتأثير المرض على تغيير ملامح وجهه وفقدان وزنه.
 
حقيقة مرض مرتضى منصور
 
أقاويل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن مرض مرتضى منصور أكدها خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق الذي نشر منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: " ألف مليون سلامة للمستشار مرتضي منصور وربنا يعطيه الصحة والستر والرضا".
 
وكشف مصدر مقرب من مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" حقيقة مرض منصور الذي أثر على تغيير ملامح وجهه.
 
وأكد المصدر أن مرتضى منصور بصحة جيدة ولا صحة لما تردد بشأن إصابته بأية أمراض في الفترة الأخيرة و تحديدا أثناء ظهوره في المقطع الأخير له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق أُصيب بمرض الضغط والسكر في أبريل الماضي، موضحا أن رئيس الزمالك الأسبق كان يعاني من ارتفاع بضغط الدم وأيضا نسبة السكر بالدم.
 
وتابع المصدر أن مرض مرتضى منصور كان في أبريل الماضي حيث سبب له هذا المرض جفاف في الجسم، مؤكدا أن منصور حاليا بحالة صحية جيدة.
 
وبشأن فقدان الوزن أنهى المصدر حديثه موضحا أن الحالة الصحية التي سبق ومر بها مرتضى منصور في أبريل الماضي تسببت في فقدانه الكثير من وزنه ولكنه حاليا بصحة جيدة.
 
وتطرق مرتضى منصور في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن عدد من القضايا التي تخص نادي الزمالك، مثل مسألة جمع التبرعات حيث أظهر مستندات تثبت تبرعه للزمالك بالأموال في أوقات سابقة.
 
وأكد رئيس الزمالك الأسبق أنه سيقوم بنشر فيديو جديد مكون من أربعة أجزاء عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الزلزال" للكشف عن العديد من الوقائع التي تتعلق بنادي الزمالك.
 
من الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري كان قد أصدر قرارا في نوفمبر الماضي بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout