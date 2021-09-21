محكمة مدريد تمهل "اليويفا" 5 أيام لإلغاء العقوبات على الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي

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أصدر قاضي محكمة مدريد التجارية، مانويل رويز دي لارا حكما يحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

وحسب صحيفة "Confilegal"، فإن القاضي دي لارا أمهل "اليويفا" 5 أيام لرفع العقوبات التي يراها غير قانونية من وجهة نظره بحجة تصرف الاتحاد القاري خارج الإطار القانوني، دون سماع اعتراضات الجانب الآخر.

ويلوح "اليويفا" بالعقوبات ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي ولم يغلق التحقيق معها رغم قرار سابق للمحكمة التجارية في مدريد بإنهاء الإجراءات التأديبية.

ويذكر أن 12 ناديا أوروبيا، على رأسها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، أعلنت في شهر أبريل الماضي، إنشاء دوري السوبر الأوروبي، بالإضافة لتسعة أندية هي: ميلان وإنتر ميلان وأرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأتلتيكو مدريد، لكن مشروع البطولة الجديدة انهار بعد 48 ساعة فقط، بعد انسحاب الأندية التسعة الأخيرة تحت ضغط جماهيري ورسمي من "اليويفا" والاتحادات المحلية.

وظلت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متمسكة بالمشروع حتى اللحظة.

وخطط دوري السوبر لزيادة إيرادات أندية الصفوة في أوروبا والسماح لها بتوزيع المزيد من الأموال على البقية.

لكن "اليويفا" رأى مثل الأندية الأخرى والجماهير أن دوري السوبر يخدم فقط مصالح أندية الصفوة وأنها مسابقة مغلقة ضد النظام طويل الأجل للكرة الأوروبية.