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اتحاد الكونغ فو يختتم المرحلة الأولى من دورة الدفاع عن النفس

21
SEPTEMBER
2021
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استكمالا" للبرنامج الموضوع من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني للووشو - كونغ فو ،  انهت لجنة الدفاع عن النفس بالاسلوب الصيني (الشين نا CHIN’NA) برئاسة الغراند ماستر جورج عساف المرحلة الاولى للدورة التي اقيمت على ثماني جولات  تمت فيها تخريج المشاركين بحصولهم على اول درجة "6 جي".
 
أشرف على التخريج امين السربسام نهرا ورئيس لجنة الامتحانات الغراند ماستر ميشال حاوي اللذين اثنبا على "الجهود المثمرة للغراند ماستر عساف في هذه الظروف التي نمر فيها خاصة الرياضة اللبنانية " على ان يُعلن عن تاريخ المرحلة الثانية من قبل رئيس اللجنة. 
 
وفي ما يلي اسماء المتخرجين: نجوى عيسى ، جوانا الهاشم ، ايلي حنا ، اندرو قشامي ، جو بركات وشربل بو ضاهر على ان تُستكمل امتحانات المشاركين التالية اسماؤهم:كارمن بو فرح ، اندرو يازجي ، كريستوفر اندريا ، بسام انطونيوس ، رافاييل جعجع ، رافاييل حكيم ، آدم ابو جوده وتاليا ابو جوده .
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