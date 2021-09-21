بطولات لبنان في المبارزة الألقاب للمون لاسال وعينطورة وابو عراّج والحاج

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نظم الاتحاد اللبناني للمبارزة اربع بطولات في قصر الرياضة في نادي المون لا سال- عين سعادة استكمالا لروزنامته السنوية ، بمشاركة أندية المون لاسال، البرج عينطورة ، التعاضد، الروضة الرياضي الدكوانة وفريق الجيش اللبناني، بحضور رئيس الاتحاد جهاد سلامة ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات وعضوي الاتحاد اميل كرم (رئيس لجنة البطولات) وربيع رعيدي (رئيس لجنة التسويق).

وجاءت النتائج الفنية على الشكل التالي:

في فئة سلاح الشيش للحديثات (١٥ سنة وما دون) ، حافظت لاعبة نادي المون لاسال تيا ابو عراج على لقبها بعد فوزها على زميلتها في النادي كارن المصري في المباراة النهائية (10-1) .وفي ما يلي الترتيب:

١- تيا ابو عراج (المون لاسال)

٢- كارن المصري (المون لاسال)

٣- اندريا ابو عراج (المون لاسال)

٣- ليا عويدات (التعاضد)

وفي فئة سلاح الشيش للناشئين ( ٢٠ سنة وما دون) فاز لاعب نادي التعاضد مصطفى الحاج في المباراة النهائية( ١٥ - ٤)على لاعب نادي المون لاسال كارل بو خليل واحرز اللقب.وفي ما يلي الترتيب:

١- مصطفى الحاج (التعاضد)

٢- كارل بو خليل (المون لاسال)

٣- شربل صليبا (المون لاسال)

٣- كريستيان بو خليل (المون لاسال)

اما في فئة سيف الحسام لفرق السيدات (الفئة العامة)، فازت لاعبات نادي المون لاسال "أ" على لاعبات نادي عينطورة "أ" ٤٥ - ٣١ في المباراة النهائية.وفي ما يلي الترتيب:

١- المون لاسال "أ" (تيا ابو عراج، كارن المصري، جوانا فرجيان، اندريا ابو عراج)

٢- البرج عينطورة "أ" (تاتيانا فرنيني، ميا منيمنة، كلوي ديب)

٣- البرج عينطورة "ب" (لين داوود، فاليري الخوري، كلوي الخازن)

وفي سيف المبارزة لفرق الذكور (الفئة العامة) فاز لاعبو نادي البرج عينطورة على فريق الجيش اللبناني ٤٥ - ٣٥ في المباراة النهائية واحرزوا اللقب .وفي ما يلي الترتيب:

١- البرج عينطورة (أنطوني الشويري، مارك الراعي، محمود علي احمد، ماريو شهوان )

٢- الجيش اللبناني (زياد الجلبوط، محمد حمزة، دريد قاقون، ربيع عبود)

٣- المون لا سال "أ" (كارل بو خليل، جايمس راضي، الياس الجلبوط)

٣- المون لا سال "ب" ( كريستيان بو خليل، بيار عون، جاد حرفوش، شربل صليبا)

وفي المحصلة النهائية،حصد نادي المون لاسال الحصة الكبرى من الميداليات الملونة بحصوله على ٩ ميداليات من أصل ١٥ ممكنة (٢ ذهب و ٢ فضة و ٥ برونز) و البرج عينطورة ٣ ميداليات (ميدالية ذهببية واخرى فضية وميدالية برونزية) و التعاضد على ميداليتين ( ميدالية ذهبية واخرى برونزية) و الجيش اللبناني على ميدالية فضية. و توزّعت الألقاب الاربعة على الشكل التالي (٢ للمون لاسال و لقب لكل من البرج عينطورة والتعاضد).

اشرف على المباريات رئيس اللجنة الفنية و امين صندوق الاتحاد زياد ابو عراج و طاقم حكام برئاسة العضو الفخري رئيس لجنة الحكام العميد المتقاعد الدكتور ميشال يوسف والحكم الدولي كلودين رزق والحكام الاتحاديين اميل كرم ووسام داوود.

و شارك متطوعو جمعية "اوديسي" بالمساعدة في التنظيم.

وفي النهاية وزّع سلامة وعويدات والعضوان الفخريان العميد المتقاعد الدكتور ميشال يوسف والمدرب سهيل سعد ورعيدي وكرم الكؤوس على الفائزين والفائزات.