living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشق الأنفس.. أراوخو ينقذ برشلونة من الخسارة أمام غرناطة

21
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنقذ المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو فريقه برشلونة من الخسارة أمام ضيفه المتواضع غرناطة عندما أدرك التعادل 1-1 في الرمق الأخير، في ختام المرحلة الخامسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
 
وكان الفريق الكاتالوني في طريقه لتلقي الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري المحلي والثانية تواليًا، بعد سقوطه المدوي أمام بايرن ميونيخ صفر-3 في عقر داره ملعب كامب نو في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
 
ورفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع علمًا أنه يملك مباراة مع إشبيلية تأجلت الأسبوع الماضي بسبب عودة بعض لاعبيه الأميركيين الجنوبيين من النافذة الدولية مع منتخباتهم الوطنية، وعدم قدرتهم على المشاركة في صفوفه بسبب البروتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا.
 
خاض الفريق الكاتالوني المباراة على وقع خسارته المؤلمة قاريًا ووسط ضغوطات كبيرة على المدرب الهولندي رونالد كومان.
 
لكن على الرغم من فارق الإمكانيات بين الفريقين، لم يتمكن برشلونة من استعادة نغمة الانتصارات.
 
وجلس قطب الدفاع جيرارد بيكيه المتعب على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين (شارك أواخر المباراة)، في حين غاب الظهير الأيسر جوردي ألبا بالإضافة إلى لاعب الوسط الشاب بيدري بداعي الإصابة.
 
في المقابل، خاض صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو أول مباراة أساسيًا مع برشلونة بعد إصابة أبعدته طويلا.
 
وكان غرناطة عاد بالفوز من آخر زيارة له لملعب كامب نو 2-1 في 29 أبريل الماضي، كما أنه كان قاب قوسين أو أدنى من إخراج برشلونة من مسابقة كأس إسبانيا قبل أن ينقذ الفريق الكاتالوني الموقف ويخرج فائزًا في مباراة مثيرة 5-3 بعد التمديد في طريقه لإحراز اللقب.
 
ولم تمض دقيقتان على انطلاق المباراة حتى تقدم الضيوف عندما شتت سيرجيو بوسكيتس الكرة إثر ركلة ركنية لكن ليس بعيدًا عن مرماه، ليتم تمرير الكرة داخل المنطقة مجددًا حيث تابعها دومينغوس دوارتي غير المراقب عند القائم الثاني برأسه داخل الشباك.
 
وسنحت فرصة أخرى لغرناطة لمضاعفة تقدمه عندما تلقى خورخي مولينا كرة عرضية وكان في وضعية جيدة للتسجيل لكنه سدد فوق العارضة (11).
 
وتحرك برشلونة لإدراك التعادل وكاد يحقق مبتغاه عندما سدد سيرجي روبرتو كرة ارتدت من العارضة (18).
 
وسنحت فرصة رائعة لبرشلونة مرة جديدة عندما رفع الهولندي ممفيس ديباي كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تطاول لها أراوخو لكن حارس غرناطة لويس ماكسيميانو طار لها وتصدى لمحاولته ببراعة (45).
 
وأجرى كومان تبديلا في مطلع الشوط الثاني، فأشرك مواطنه المهاجم لوك دي يونغ بدلا من سيرجي روبرتو لزيادة فعالية خط الهجوم.
 
ثم زج ببيكيه أيضًا في ربع الساعة الأخير وأشركه في مركز قلب الهجوم لاستغلال طول قامته داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، وبالفعل نجح الأخير في تمرير الكرة باتجاه خافي داخل المنطقة ومنه الى أراوخو ليتابعها الأخير رأسية داخل الشباك في الثواني الأخيرة من المباراة.
 
يذكر أن غرناطة لم يحقق الفوز في أي من مبارياته العشر الاخيرة في الدوري امتدادا من الموسم الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout