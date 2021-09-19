طرابلس والنجمة تعادلا سلبا والبرج والتضامن صور إيجابا في بطولة لبنان بكرة القدم

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تعادل طرابلس الرياضي وضيفه النجمة سلبا 0 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم. وهذا التعادل الثاني للنجمة في المسابقة، والاول تحت قيادة مديره الفني الجديد السوري ماهر البحري. في حين انتزع طرابلس نقطته الاولى في المسابقة بعد خسارته أمام العهد افتتاحا 0 - 1 الاثنين الماضي.



وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، "فرمل" التضامن صور اندفاعة البرج الفائز على الانصار افتتاحا، وفرض عليه التعادل 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 1).



وتقدم التضامن صور عبر علي عبدالله بيطار، وعادل ابو بكر المل للبرج من علامة الجزاء من "بنالتي"، وهذه النقطة الثانية للتضامن، والرابعة للبرج.