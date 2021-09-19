ريال مدريد من دون 6 نجوم في مباراة الليلة

A + A -

يدخل ريال مدريد، الليلة الأحد، ملعب “ميستايا” لمواجهة فالنسيا، من دون 6 لاعبين من قائمة الفريق الأول، بعد خروجهم منها رسميا، وفقا لما أعلنه النادي الملكي عبر موقعه الرسمي.

واختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، قائمة الفريق التي ستسافر إلى فالنسيا لمواجهة الخفافيش، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.