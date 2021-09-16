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"إم إن إم" لا يعمل.. بروج يبطل مفعول مثلث الرعب الباريسي

16
SEPTEMBER
2021
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عجز ليونيل ميسي عن ترك بصمة مبهرة مع باريس سان جرمان، الذي افتقر هجومه القوي للإلهام خلال تعادل محبط 1-1 مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
 
وفي أول مشاركة أساسية له مع الفريق الفرنسي، لم يقدم المهاجم الأرجنتيني مستواه المعهود.
 
ورغم أن كيليان مبابي صنع الهدف الأول لأندر هيريرا في الشوط الأول قبل استبداله للإصابة بين الشوطين، فإن مثلث الرعب المكون من ميسي ومبابي ونيمار خيب الآمال.
 
وبدا بروج، الذي تعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر هانز فاناكن، أكثر شراسة، وأتيحت له أخطر الفرص أمام سان جرمان الذي افتقد التركيز في الدفاع.
 
وفي المجموعة الأولى ذاتها، حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا بنتيجة 6-3 على لايبزيج الألماني، ليتصدر الترتيب من المرحلة الأولى.
 
وأحرز كريستوفر نكونكو 3 أهداف، لكن فريقه لايبزيج خسر بنصف دستة في ملعب مانشستر سيتي.
 
ومنح المدافع ناثان أكي التقدم لوصيف الموسم الماضي في الدقيقة 16، بعد ركلة ركنية من جاك غريليش.
 
وبعد 12 دقيقة لاحقة، عزز فريق المدرب بيب غوارديولا من تفوقه عندما أرسل كيفن دي بروين تمريرة عرضية حولها المدافع نوردي موكيلي بالخطأ في مرماه.
 
وقلص نكونكو الفارق قبل 3 دقائق من النهاية الشوط الأول بضربة رأس، لكن سيتي استعاد تفوقه بفارق هدفين بفضل ركلة جزاء من رياض محرز.
 
ولم يستسلم لايبزيج، وجعل نكونكو النتيجة 3-2 في الدقيقة 51 بعد تمريرة عرضية من داني أولمو، لكن غريليش أحرز الهدف الرابع لسيتي مسجلا هدفه الأول على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.
 
وأبقى الفرنسي نكونكو على آمال لايبزيج، وأكمل الثلاثية بعد تمريرة من يوسف بولسن.
 
ورد سيتي بتسديدة مذهلة بعيدة المدى من جواو كانسيلو، وانتهت آمال لايبزيج في العودة عقب طرد مدافعه أنخيلينو في الدقيقة 79.
 
وأضاف البديل غابرييل جيسوس الهدف السادس لسيتي قبل النهاية بخمس دقائق.
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