دورة نادي مار روكز بالتنس اللقب لجاد كركي وكريم صليبي وصيفه

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نظم نادي مار روكز الرياضي - القليعات دورة تنس للرجال تحت اشراف الإتحاد اللبناني للتنس ودعم من Modern Tennis Methodology في الولايات المتحدة .

شارك في الدورة 16 لاعب من الأسماء المعروفة على صعيد اللعبة وتنافس على المركز الأول اللاعبان كريم صليبي وجاد كركي وفاز الأخير 6-1 / 6-3 بعد مباراة شهدت سيطرته على معظم فتراتها.

ووزعت جوائز مالية على اللاعبين الثمانية الأوائل بلغت قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية إضافة إلى كؤوس وميداليات لجميع المشاركين وبحضور المسؤول عن الأنشطة الرياضية في المدرسة ومدرب التنس فيليب متى ، إضافة إلى المهندس بول السقيم واستاذ الرياضة في المدرسة أنطونيو سعادة والمدرب الوطني ريشار الحاج الذي ساهم في إنجاح الحدث.

مع العلم بأن نادي مار روكز بصدد التحضير لدورتي تنس في الربيع والصيف المقبلين بجوائز مالية إضافية.