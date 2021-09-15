6 لاعبين من "بيروت فوتبول اكاديمي" الى أيك لارنكا

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قفزة نوعية لافتة لـ "بيروت فوتبول اكاديمي" (BFA) بعد اختيار 6 لاعبين من فريق الناشئين لديها (مواليد 2006) للانضمام الى نادي أيك لارنكا القبرصي في الموسم المقبل، وذلك اثر المعسكر الذي اقامته الأكاديمية اللبنانية في الجزيرة المتوسطية.

وكان فريق "بيروت فوتبول اكاديمي" الذي حقق انجازاً استثنائياً هذه السنة بتتويجه بلقب محافظة جبل لبنان لاندية الدرجة الرابعة، قد خاض عدداً من المباريات على هامش معسكره القبرصي حيث تعادل مع أيك لارنكا 0-0، وفاز على أبولون 1-0، وعلى أسيل بنتيجة كبيرة 10-0، ما لفت الأنظار الى 6 من نجومه ليتمّ اختيارهم من قبل الفنيين في نادي أيك الذي كان قد وقّع اتفاقية تعاون مع الاكاديمية التي اعتادت على تخريج المواهب في الكرة اللبنانية.

ويعدّ فريق مواليد 2006 الذي ترأس بعثته الى قبرص فابيو سعادة وضمّت الاداري سامي طعمة والمدرب رامي اللادقي، من ابرز الفرق اللبنانية في فئته، اذ بعيداً من خوضه بطولة الدرجة الرابعة بإسم نادي الهدى ومواجهته فرقاً من فئة الرجال وتفوّقه عليها، استُدعي 12 لاعباً من تشكيلته الى منتخب لبنان للناشئين، وذلك بعدما أرسى اللادقي طريقة لعب منظّمة ترتكز على تناقل الكرات بطريقة عصرية وسريعة وعلى التناغم بين خطوط الفريق، مستفيداً من الكيميائية الموجودة بين لاعبيه بحكم لعبهم مع بعضهم البعض منذ سنٍّ صغيرة.

هذا وكان فريق "بيروت فوتبول اكاديمي" قد استهل مشاركته في بطولة لبنان للناشئين بطريقةٍ مثالية بفوزه على النجمة 1-0، وعلى الأنصار 3-0، وعلى "أدفانسد سوكر أكاديمي" 2-0.