living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 لاعبين من "بيروت فوتبول اكاديمي" الى أيك لارنكا

15
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قفزة نوعية لافتة لـ "بيروت فوتبول اكاديمي" (BFA) بعد اختيار 6 لاعبين من فريق الناشئين لديها (مواليد 2006) للانضمام الى نادي أيك لارنكا القبرصي في الموسم المقبل، وذلك اثر المعسكر الذي اقامته الأكاديمية اللبنانية في الجزيرة المتوسطية.
 
وكان فريق "بيروت فوتبول اكاديمي" الذي حقق انجازاً استثنائياً هذه السنة بتتويجه بلقب محافظة جبل لبنان لاندية الدرجة الرابعة، قد خاض عدداً من المباريات على هامش معسكره القبرصي حيث تعادل مع أيك لارنكا 0-0، وفاز على أبولون 1-0، وعلى أسيل بنتيجة كبيرة 10-0، ما لفت الأنظار الى 6 من نجومه ليتمّ اختيارهم من قبل الفنيين في نادي أيك الذي كان قد وقّع اتفاقية تعاون مع الاكاديمية التي اعتادت على تخريج المواهب في الكرة اللبنانية.
 
ويعدّ فريق مواليد 2006 الذي ترأس بعثته الى قبرص فابيو سعادة وضمّت الاداري سامي طعمة والمدرب رامي اللادقي، من ابرز الفرق اللبنانية في فئته، اذ بعيداً من خوضه بطولة الدرجة الرابعة بإسم نادي الهدى ومواجهته فرقاً من فئة الرجال وتفوّقه عليها، استُدعي 12 لاعباً من تشكيلته الى منتخب لبنان للناشئين، وذلك بعدما أرسى اللادقي طريقة لعب منظّمة ترتكز على تناقل الكرات بطريقة عصرية وسريعة وعلى التناغم بين خطوط الفريق، مستفيداً من الكيميائية الموجودة بين لاعبيه بحكم لعبهم مع بعضهم البعض منذ سنٍّ صغيرة.
 
هذا وكان فريق  "بيروت فوتبول اكاديمي" قد استهل مشاركته في بطولة لبنان للناشئين بطريقةٍ مثالية بفوزه على النجمة 1-0، وعلى الأنصار 3-0، وعلى "أدفانسد سوكر أكاديمي" 2-0.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout