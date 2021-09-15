بيليه يغادر المستشفى بعد إزالة ورم: جاهز للعب 90 دقيقة

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غادر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه العناية المركزة، الثلاثاء، بينما يواصل التعافي من جراحة لإزالة ورم من القولون.

وقال مستشفى ألبرت أينشتاين الواقع في ساو باولو في بيان، إن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) البالغ من العمر 80 عاما، في حالة إكلينيكية جيدة، وسيظل "من الآن فصاعدا يتعافى في غرفته" بالمستشفى.

وبعد خروجه من العناية المركزة، قال بيليه إنه "جاهز للعب 90 دقيقة، بالإضافة إلى وقت إضافي".

وكتب بيليه على "إنستغرام" رسالة وأرفقها بصورة ظهر فيها مبتسما، قائلا: "لا تفكروا للحظة في أنني لم أقرأ آلاف رسائل المحبة التي تلقيتها هنا. شكرا جزيلا لكل واحد منكم، الذين خصصوا دقيقة من يومهم ليبعثوا لي بالطاقة الإيجابية. الحب ثم الحب ثم الحب".

واكتشف الورم عندما توجه بيليه لإجراء فحوص روتينية في نهاية أغسطس الماضي، وخضع الأسطورة لجراحة لإزالته في 4 سبتمبر، وكان من المتوقع أن يغادر العناية المركزة الأسبوع الماضي.

كان بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، يعاني من صعوبات في الحركة منذ جراحة استبدال مفصل الورك الفاشلة عام 2012، مما أجبره على استخدام مشاية وكرسي متحرك.

وفي السنوات الأخيرة، خضع أيضا لجراحة في الكلى والبروستاتا.

فاز بيليه بكأس العالم 1958 و1962 و1970، وما يزال هداف البرازيل التاريخي برصيد 77 هدفا في 92 مباراة.