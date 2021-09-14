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تحديد موعد إعادة مباراة نيس ومارسيليا بعد إيقافها لعنف جماهيري

14
SEPTEMBER
2021
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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن المباراة التي كانت قد أوقفت بين فريقي نيس وأولمبيك مارسيليا الشهر الماضي بسبب أعمال الشغب، ستعاد في الـ27 من أكتوبر المقبل.
 
وتقرر إعادة المباراة على ملعب محايد بدون جمهور.
 
وكانت رابطة الدوري الفرنسي، عاقبت نيس بخصم نقطتين من رصيده مع تعليق إحداهما، بعد تلك الواقعة.
 
وأوقفت المباراة قبل خمس عشرة دقيقة فقط من نهايتها، بعدما قذفت جماهير الفريق المضيف للمباراة (نيس) بأشياء صوب اللاعبين ونزلت إلى أرض الملعب.
 
وألقى أحد المشجعين بزجاجة بلاستيكية صوب نجم مارسيليا ديميتري باييه فأصابته ليسقط أرضا.
 
والتقط بعدها باييه الزجاجة وألقى بها صوب الجمهور، ما أثار غضب عدد كبير من مشجعي نيس، الذين سارعوا للنزول إلى أرض الملعب.
 
وخاض اللاعبون وموظفو النادي والمشجعون مشادات ومصادمات، فيما كافحت عناصر شرطة مكافحة الشغب لاستعادة السيطرة.
 
وعلقت المباراة لمدة تسعين دقيقة، ورفض نادي مارسيليا العودة لإنهاء المواجهة التي كان نيس متفوقا فيها بنتيجة هدف دون رد.
AP
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