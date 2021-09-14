الظهير الأيمن الروسي ماريو فيرنانديز يعتزل اللعب الدولي

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أعلن الظهير الأيمن الروسي، ماريو فيرنانديز، أمس الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي في سن الثلاثين، في محاولة لتمديد فترة لعبه في ناديه تسيسكا موسكو.

وقال فيرنانديز في بيان من ناديه "في كل مرة تتزايد صعوبة المواجهة على جبهتين، وأحتاج إلى المزيد والمزيد من الوقت للتعافي بعد المباريات"، مضيفا أن الإصابات باتت متكررة أيضا.

وشكر المنتخب الروسي، فيرنانديز على كل ما قدمه إليه خلال فترة تواجده في صفوفه، وكتب في تدوينة على حسابه في موقع "إنستغرام": "اعتزل ماريو فيرنانديز اللعب مع المنتخب الروسي. شكرا على كل شيء سوبر ماريو".

ولعب فيرنانديز صاحب الأصول البرازيلية، مباراة دولية ودية لصالح البرازيل عام 2014، لكنه تحول إلى روسيا أثناء فترة اللعب مع نادي تسيسكا موسكو.

ومنذ بداية ظهوره عام 2017، لعب فيرنانديز 33 مباراة لصالح روسيا ويشمل ذلك كل مباريات مونديال روسيا 2018، حيث وصل المنتخب الروسي إلى الدور ربع النهائي.

وقاد فيرنانديز منتخب روسيا إلى التعادل في الوقت الإضافي في ربع نهائي كأس العالم الذي واجهت فيه روسيا منتخب كرواتيا، من خلال ضربة رأس، ولكنه أخفق في التسديد في ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 6-5 لصالح كرواتيا.

وكانت آخر مباريات فيرنانديز مع روسيا في الأول من سبتمبر الجاري في مواجهة كرواتيا أيضا، وانتهت بالتعادل السلبي، وكان ذلك في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022".