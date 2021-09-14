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السباق الثالث لتسلّق الهضبة

14
SEPTEMBER
2021
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"ماكينة " روجيه فغالي تواصل حصد الألقاب ... جواد سليم وصيفه ....وبول قصيفي ثالثاً
 
 
أحرز روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6  لقب السباق الثالث لتسلٌّق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الدليبه - العربانية - حاصبيا بمشاركة  25 سيارة. 
 
واحتّل جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 المركز الثاني وبول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو  9 المركز الثالث.
 
ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان لتسلّق  الهضبة للعام الجاري وتضمّن ثلاث طلعات رسمية وتم جمع افضل وقتين مسجلين لاعلان الترتيب النهائي للفائزين.
 
وواصل فغالي حصد الألقاب في السباقات التي يشارك فيها. وجاء احراز لقب السباق الثالث لتسلّق الهضبة بعد اسبوع على احرازه لقب رالي لبنان الدولي ال43 .وشهد السباق منافسة في معظم الفئات. 
 
وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:
*الترتيب العام وفئة الpf3:
1-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6  :2.39.44 دقيقة
2-جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10  :2.42.80 د
3-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9  :2.44.02 د
*فئة ال pf2  :
1- جرجس ضرغام على بي ام دبليو ام 3 :3.10.14 د
2- داني قشوع على بي ام دبليو 316 تي أي  :3.17.25د
3- ماهر غزال على بي ام دبليو ام 3  :3.19.76 د
*فئة ال pf4:
1- ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10  :2.56.16 د
2- جاد أعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9  :2.57.11 د
3- رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9  :2.57.02 د
*فئة الpf5:
1- الياس الدهني على سيتروين دي اس 3  :3.04.45 د
2- باسل بو حمدان على سيتروين دي اس 3  :3.05.77 د
3- جوزيف سالم على بيجو 208  :3.19.72 د
*فئة الكروس كار:
1-جو كفوري على كروس كار  :2.56.03د
2- أنطوني داغر على كروس كار:2.57.86 د
3- جوني معتوق على كروس كار:3.9.01 د
*كأس السائق الناشئ: كارل رزق على سوزوكي سويفت 1.6
وفي الختام ، اقيم حفل التتويج  ووزّع رئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق نعمان حاتم وعضوا لجنة الحكام روي مكرزل وسعيد زكا ومسؤول السلامة مارك حايك  الكؤوس والجوائز على الفائزين.
 
ووجّه النادي المنظّم الشكر الى بلدية الدليبه - العربانية – حاصبيا عل مساهمتها الفاعلة في انجاح السباق وتقديمها كافة التسهيلات لضمان نجاحه.
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