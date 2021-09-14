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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الرابعة لبطولة لبنان لسنة 2021 في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية "تراب" لفئة (أ) ممتاز والتي اجريت على حقل نادي طوني وازن للرماية بحضور رئيس النادي المضيف عبدو وازن وعدد من متابعي اللعبة . شارك في المسابقة 25 رامياً .وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-وليد النجار : 117/125

-ايلي بجاني : 115/125

-أكرم حماده : 115/125

-ألان موسى : 110/125

-مارسيل طويله : 110/125

-وسام محمـد : 110/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز السادس الرامي اكرم حماده اذ حصل على 18 من أصل 25

-المركز الخامس الرامي مارسيل طويله اذ حصل على 21 من أصل 30

-المركز الرابع الرامي وليد النجار اذ حصل على 26 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي الآن موسى اذ حصل على 30 طبق من أصل 40

-المركز الثاني الرامي وسام محـمد وحصل على 41 طبق من أصل 50

واحتل المركز الأول الرامي ايلي بجاني وحصل على 45 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم ناجي الهاشم.