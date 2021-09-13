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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء في أول ظهور له مع مانشستر يونايتد بعد عودته إلى أحضان الفريق، وذلك خلال مشاركته في مباراة نيوكاسل، السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثاني، ليقود يونايتد للفوز 4-1، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعشر نقاط.

وجاء الهدف الثاني لرونالدو بعد أن قطع مسافة كبيرة وركض بسرعة عالية من أجل أن يلحق بكرة زميله لوك شاو العميقة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن السرعة التي وصل لها رونالدو أثناء محاولته الوصول للكرة، كانت مذهلة بالنسبة لعمره.

وقالت إن رونالدو وصل لسرعة 20.2 ميل (32.5 كيلو متر) في الساعة من أجل اللحاق بالكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم ساوثهامبتون، آدم أرمسترونغ، هو ملك السرعة رقم 1 في الدوري الإنجليزي حاليا، حيث تمكن من تحقيق 22.15 ميلا في الساعة.

صحيفة إنجليزية تكشف رقما مذهلا لرونالدو (فيديو)

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ولكن مقارنة رونالدو (36 عاما)، بأمسترونغ (24 عاما) تبقى غير عادلة على اعتبار فارق السن بينهما والذي يصل إلى 12 عاما.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن يوفنتوس، ليعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه قبل 12 عاما، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.