اتحاد الكرة الطائرة أقرّ روزنامة بطولاته وحدّد فترة انتقالات اللاعبين

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أقرّت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة في جلستها الأخيرة، التي عقدتها برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف وحضور غالبية الأعضاء عبر تطبيق "زوم" ، روزنامة بطولات موسم 2021-2022 وفق البرنامج التالي:

- بطولة الدرجة الأولى: الجمعة 03 تشرين الثاني 2021 – السبت 16 نيسان 2022

-بطولة الدرجة الثانية: السبت 11 تشرين الثاني 2021 – السبت 19 آذار 2022

-بطولة السيدات: السبت 11 تشرين الثاني 2021 – السبت 19 شباط 2022

-بطولة الدرجة الثالثة: السبت 5 شباط 2022 – السبت 23 نيسان 2022

-بطولة الدرجتين الرابعة والخامسة: السبت 25 حزيران 2022 – السبت 6 آب 2022

-كأس الصيف: السبت 16 تمّوز 2022 – السبت 20 آب 2022

-بطولة الفئات العمرية: خلال شهري تمّوز و آب 2022

-بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات : السبت 16 تمّوز – السبت 23 تمّوز

-بطولة الفئات العمرية في الكرة الطائرة الشاطئية: خلال شهري تمّوز و آب 2022

-"دوري الكرة الطائرة الشاطئية": إبتداء من النصف الثاني من شهر أيار حتى نهاية شهر ايلول 2022.

انتقالات اللاعبين

على صعيد آخر، عمّم الاتحاد على أنديته "أن اللجنة الاداريّة للإتحاد قرّرت خلال جلستها الأخيرة تحديد فترة انتقال اللاعبين اللبنانيين لموسم 2021-2022 ابتداءً من يوم الاثنين الواقع فيه 20 أيلول 2021 وحتى يوم الخميس 30 ايلول 2021، وذلك حسب البرنامج المرفق ادناه.

وفي ما يلي المعلومات العامة حول التواقيع:

• يسمح بانتقال اللاعبين الحاصلين على استغناء رسمي موقع أصولاً (توقيع الرئيس وأمين السرّ وختم النادي على ان تكون مدة صلاحية اللجنة الادارية سارية المفعول) من أنديتهم وبتاريخ فترة الانتقال، وكذلك للاعبين الحاملين كتب إعارة.

• إستناداً الى قرار الإتحاد بتاريخ الاثنين 21 كانون الأول 2020 وبسبب القوة القاهرة، وبالنسبة للاعب الذي وقّع عام 2019 فيلعب موسمين مع ناديه ويصبح حراً في ايلول 2022 او يصبح حراً في حال حصوله على كتاب استغناء من ناديه، اما اللاعب الذي وقع في العام 2019 لأكثر من سنتين فيصبح توقيعه حراً حسب تاريخ انتهاء التوقيع.

• اما اللاعبين الجدد (توقيع جديد) يجب ان يكون التوقيع مرفق بالهوية الاصلية وصورة شمسية.

• لا يعتمد اي كشف جديد لا يحمل توقيع الرئيس وأمين السرّ وختم النادي.

• يلزم توقيع اللاعبين الذين لم يبلغوا سن 18 الموافقة الخطية لولي امرهم ومصادقة مختار المحلة على هذه الموافقة، كما يحق للاعبين المتواجدين خارج لبنان تكليف أحدهم بالتوقيع عنهم من خلال توكيل رسمي مسجّل أصولاً عند كاتب العدل.

• كل لاعب انتهت فترة توقيعه ولم ينتقل من ناديه الى ناد آخر، يجدّد توقيعه تلقائيا مع ناديه ولمدّة سنتين.

• يشرف على التواقيع امين عام الاتحاد عصام ابو جودة وتتم حسب جدول المواعيد التالية:

- الأثنين 20و27 ايلول والخميس 23 و30 أيلول 2021 في مقر الاتحاد بين الساعة الواحدة والسادسة من بعد الظهر.

-الثلاثاء 21 و 28 أيلول وفي نادي الرسالة الصرفند بين الساعة الرابعة والثامنة مساء.

- الثلاثاء 21 و 28 أيلول في نادي الرياضي الفيدار بين الساعة الرابعة والثامنة مساء.

- الأربعاء 22 و 29 أيلول 2021 في نادي الرياضي الجية بين الساعة الرابعة والثامنة مساء.

- الأثنين 20 و 27 ايلول 2021 في نادي النورث هافن (القلمون) بين الساعة الرابعة والسابعة مساء.

- الأثنين 20 و الخميس 23 أيلول 2021 في نادي المشعل كوسبا بين الساعة الرابعة والسابعة مساء.

- الثلاثاء 21 و 28 أيلول 2021 في نادي الشباب البترون بين الساعة الرابعة والسابعة مساء.

- الأربعاء 22 و 29 أيلول 2021 في نادي سبيدبول شكا بين الساعة الرابعة والسابعة مساء.

- الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 و 28 و 29 ايلول في مكتب رئيس الاتحاد وليد القاصوف في مقر عمله الخاص بناء على موعد سابق .

لمزيد من المعلومات الاتصال برئيس الاتحاد وليد القاصوف 623842/03 او بالأمين العام عصام ابو جوده 324970/03 او بمكتب الاتحاد خلال الدوام المذكور اعلاه 241188/01.