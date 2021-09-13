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محمد صلاح يواصل الإبهار ويحقق مئوية تاريخية

13
SEPTEMBER
2021
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حقق المصري محمد صلاح انجازا جديدا مع ناديه ليفربول، يوم الأحد، لينضم إلى قائمة أسرع 5 لاعبين إحرازا لمئة هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف السريع في الدقيقة 20 في مرمى ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليغ.
 
وكان صلاح قد سجل هدفه التاسع والتسعين في البريميرليغ على ملعب أنفيلد أمام تشلسي في مباراة الجولة الثالثة من البطولة الإنجليزية.
 
وسجل الدولي المصري هدفه رقم 100 في مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي، مما يجعله خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم التهديفي في تاريخ البطولة.
 
وسبق صلاح في تحقيق هذا الرقم الرباعي: آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أغويرو، وتييري هنري.
 
وقبيل المباراة، نشر الموقع الرسمي لبطولة البريميرليغ، على تويتر تغريدة جاء فيها  أن "صلاح سجل 99 هدفا في 161 مباراة بالمسابقة.. وإذا سجل هدفا ضد ليدز سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة بعد آلان شيرر وهاري كين وسيرجيو أغويرو وتييري هنري".
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