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دورة في كرة القدم من تنظيم هيئة قضاء المتن في التيار

13
SEPTEMBER
2021
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في إطار تفعيل الأنشطة الريّاضيّة الجماعيّة، نظّمت هيئة قضاء المتن في التيّار الوطني الحر - لجنة الشباب والرياضة، دورة في كرة القدم يوم السبت ١١ أيلول ٢٠٢١ على ملاعب Sports Zone للسيّد نديم جرداق في ضبيّه وبمشاركة ٣٥ فريقاً ما يقارب ٤٠٠ لاعب  من كافة الفئات العمرية مثّلوا مختلف مناطق قضاء المتن.
 
تميّزت البطولة بالروح الرياضية للاعبي ومدرّبي الفرق المشاركة.
 
حضر الدورة كل من النائب إدي معلوف ونوّاب رئيس التيار مارتين كتيلي ومنصور فاضل، منسّق لجنة الرياضة جهاد سلامة، منسّق مكتب الأقضية هشام كنج إضافةً إلى منسّق هيئة القضاء إيلي الخوري وجمهور غفير من أهالي وأقارب واصدقاء اللاعبين ومناصري التيار. 
 
وفي النتائج، أحرز فريق مون لاسال المركز الأول بعد فوزه على فريق المتَين في نهائي الفئة العمرية ٢٠٠٧-٢٠١١.
وللفئة العمرية ٢٠٠٣-٢٠٠٦، أحرزت جل الديب المركز الأوّل فيما حلّ فريق بصاليم في المركز الثّاني.
أمّا عند الفئة العمريّة ل ١٩ سنة وما فوق، أي لمواليد ٢٠٠٢ وما دون، فقد فاز نادي NSK روميه بالبطولة فيما حلّت بلدة العطشانه في المركز الثّاني.
 
وفي الختام تمّ توزيع الكؤوس والميداليّات على الفائزين من قبل قيادات التيّار الحاضرين.
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