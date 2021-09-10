بعد النصر الكاسح.. منتخب ألمانيا ينجو من كارثة جوية

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بعد الفوز الذي حققه منتخب ألمانيا لكرة القدم، برباعية نظيفة أمام نظيره الأيسلندي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، واجه المنتخب محنة خطيرة، إذ اضطرت الطائرة التي تقله إلى فرانكفورت للهبوط اضطراريا في اسكتلندا بعد تعرضها لعطل، فيما بقي اللاعبون ينتظرون على متنها لـ6 ساعات على الأقل.

وأعلن الطيارون حالة الطوارئ الجوية فوق اسكتلندا صباح الخميس، واضطروا للهبوط في العاصمة إدنبرة، بعد أن واجهت الطائرة صعوبة على ارتفاع 29 ألف قدم، على بعد 3 أميال غرب أربروث على الساحل الشرقي، لتغير وجهتها نحو الغرب.

واستغرق وصول الطائرة إلى إدنبرة 20 دقيقة، وظلت الطائرة تعلن حالة الطوارئ حتى هبطت وتوقفت على المدرج، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الألماني بقي عالقا على متن الطائرة في المطار بعد 6 ساعات من هبوطها، في انتظار الحصول على طائرة بديلة.

وطمأن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمهور، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكدا سلامة جميع من على متن الطائرة.

ولعب منتخب ألمانيا أمام نظيره الأيسلندي مساء الأربعاء، في العاصمة ريكيافيك، وحقق الفوز برباعية نظيفة.