ميسي "يكتسح بوليفيا" ويتسيد القارة على حساب بيليه

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أحرز ليونيل ميسي 3 أهداف (هاتريك) ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على بوليفيا في تصفيات كأس العالم، وتصدرقائمة هدافي أميركا الجنوبية برصيد 79 هدفا متقدما على الأسطورة البرازيلية بيليه.

وافتتح ميسي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، بعد مراوغة رائعة.

وأضاف مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية من مدى قريب.

وهذه هي الثلاثية السابعة لميسي مع الأرجنتين، وأصبح يتقدم بهدفين على بيليه في صدارة قائمة هدافي القارة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.