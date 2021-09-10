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رياض محرز "ممنوع" من قيادة سيارته لمدة 56 يوما

10
SEPTEMBER
2021
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن حرمان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي من القيادة في إنجلترا لمدة 56 يوما، على خلفية قيادته بسرعة بلغت 120 ميلا في الساعة في أحد الطرق السريعة.
 
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رياض محرز قام بمخالفة بالسير بسعة 120 ميلاً في الساعة على طريق سريع، خلال شهر مايو الماضي، وتم تغريمه 2500 جنيه إسترليني وحظره القيادة لمدة 56 يومًا، وأنه تم اتخاذ العقوبة ضده خلال الأيام الجارية.
 
وأوضحت الصحيفة أن محرز كان يقود سيارته الرمادية التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، والتي تبلغ سرعتها القصوى 189 ميلاً في الساعة، عندما ارتكب الجريمة.
 
وكان محرز قد اعترف بأنه مذنب في تجاوز السرعة في نوفمبر الماضي وعوقب من قبل قضاة في مدينة ستافوردشاير في 3 يوليو، بعدم القيادة لفترة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرتكب خلالها محرز مخالفة للقانون.
 
ويستعد النجم الجزائري لخوض مواجهة مانشستر سيتي القوية أمام مضيفه ليستر سيتي، والمقرر لها السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.
 
وانضم النجم الجزائري إلى مانشستر سيتي في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي، وشارك مع السيتيزينز في 146 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز 40 هدفا وقدم 38 تمريرة حاسمة.
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