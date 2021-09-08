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هولندا تمطر شباك تركيا بنصف "دزينة"...

8
SEPTEMBER
2021
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ألحق المنتخب الهولندي هزيمة ساحقة بضيفه التركي (6-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".
 
وأحرز المهاجم الهولندي ممفيس ديباي ثلاثة أهداف "هاتريك" لمنتخب "الطواحين" في الدقائق (16، و38 من ضربة جزاء، و54)، وتكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من اللاعبين، دافي كلاسين، وغوس تيل، ودونيايل مالين في الدقائق (1، 80، و90) على الترتيب.
 
بينما سجل المهاجم التركي سينجيز أوندير هدف بلاده اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام.  
 
وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، بأن ممفيس ديباي سجل أول "هاتريك" له مع منتخب هولندا.
 
بينما شبكة "أوبتا"، أن ديباي وصل إلى الهدف رقم 33 له بقميص البرتقالي، ليتخطى رقم مواطنه النجم السابق ويسلي شنايدر الذي أحرز 31 هدفا مع "الطواحين" الهولندية.
 
وأضافت أن ممفيس بوصوله إلى 33 هدفا، عادل بذلك رقم الأسطورة يوهان كرويف وآبي لنسترا، ويحتل المرتبة الثامنة في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الهولندي.
 
وتصدر منتخب هولندا قائمة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف أمام وصيفه النرويجي الذي تغلب بدوره (5-1) على ضيفه منتخب جبل طارق صاحب المركز السادس الأخير من دون نقاط.
 
بينما تراجع منتخب تركيا إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ويليه منتخب مونتينيغرو "الجبل الأسود" في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، ومن ثم لافيا في المركز الخامس برصيد 5 نقاط
روسيا اليوم
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