living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عالم رياضيات يضع قائمة بأعظم لاعبي الكرة على مرّ التاريخ

8
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حدد عالم رياضيات في جامعة "أكسفورد" الشهيرة، أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بناء على عدد من المعطيات والمؤشرات.
 
وكشف الدكتور توم كروفورد، عالم الرياضيات بجامعة "أكسفورد"، عن قائمة بأفضل عشرة لاعبين رجال على الإطلاق في عالم الكرة من خلال النظر في سبعة عوامل مختلفة.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المؤشرات التي اختارها لتحديد أعظم لاعب على مرّ التاريخ، هي الأهداف المسجلة مع الأندية التي لعب فيها اللاعبون، وألقاب الأندية والأهداف الدولية والألقاب الدولية وجوائز الكرة الذهبية والأرقام القياسية الفردية ومعيار الإنتاجية الذي يعرف باسم "العامل زد".
 
وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة أعظم اللاعبين، بعدما قام عالم الرياضيات بتحديد أولئك الذين فازوا بـ"الكرة الذهبية" مرتين على الأقل، ومن ثم طبّق المؤشرات الباقية على 13 لاعبا، لانتقاء العشرة الأوائل.
 
وتصدر رونالدو الترتيب برصيد 537 من 700 نقطة، متقدما بـ34 نقطة على أسطورة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي.
 
وحلّ الأسطورة البرازيلية بيليه في المركز الثالث، بينما جاء الهنغاري فيرينتس بوشكاش في المركز الرابع.
 
وجاء البرازيلي رونالدو في المرتبة الخامسة، يليه الهولندي ماركو فان باستن، ومن ثم الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو.
 
وذهب المركز الثامن للفرنسي ميشيل بلاتيني، يليه الأرجنتيني دييغو مارادونا في المرتبة التاسعة، وأخيرا الهولندي يوهان كرويف عاشرا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout