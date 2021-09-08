عالم رياضيات يضع قائمة بأعظم لاعبي الكرة على مرّ التاريخ

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حدد عالم رياضيات في جامعة "أكسفورد" الشهيرة، أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بناء على عدد من المعطيات والمؤشرات.

وكشف الدكتور توم كروفورد، عالم الرياضيات بجامعة "أكسفورد"، عن قائمة بأفضل عشرة لاعبين رجال على الإطلاق في عالم الكرة من خلال النظر في سبعة عوامل مختلفة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المؤشرات التي اختارها لتحديد أعظم لاعب على مرّ التاريخ، هي الأهداف المسجلة مع الأندية التي لعب فيها اللاعبون، وألقاب الأندية والأهداف الدولية والألقاب الدولية وجوائز الكرة الذهبية والأرقام القياسية الفردية ومعيار الإنتاجية الذي يعرف باسم "العامل زد".

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة أعظم اللاعبين، بعدما قام عالم الرياضيات بتحديد أولئك الذين فازوا بـ"الكرة الذهبية" مرتين على الأقل، ومن ثم طبّق المؤشرات الباقية على 13 لاعبا، لانتقاء العشرة الأوائل.

وتصدر رونالدو الترتيب برصيد 537 من 700 نقطة، متقدما بـ34 نقطة على أسطورة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي.

وحلّ الأسطورة البرازيلية بيليه في المركز الثالث، بينما جاء الهنغاري فيرينتس بوشكاش في المركز الرابع.

وجاء البرازيلي رونالدو في المرتبة الخامسة، يليه الهولندي ماركو فان باستن، ومن ثم الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو.

وذهب المركز الثامن للفرنسي ميشيل بلاتيني، يليه الأرجنتيني دييغو مارادونا في المرتبة التاسعة، وأخيرا الهولندي يوهان كرويف عاشرا.