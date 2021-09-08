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رانيا العبد الله تهنئ "النشميات" بعد فوزهن بكأس العرب

8
SEPTEMBER
2021
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هنأت الملكة رانيا العبدالله المنتخب الأردني للسيدات "النشميات" عقب فوزه بلقب بطولة كأس العرب، أمس الاثنين.
 
وكان منتخب النشميات ظفر بلقب بطولة كأس العرب 2021، بعد فوزه مساء أمس الاثنين على منتخب سيدات تونس بواقع هدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "المقاولون العرب" في العاصمة المصرية القاهرة.
 
وكتبت الملكة رانيا العبدالله تغريدة على حسابها في تويتر بالعربية تقول "ألف مبروك للنشميات".
 
وكتبت بالإنجليزية: Congratulations to our team on winning the Arab Women’s Cup 2021، وأرفقتها بتغريدة الاتحاد الأردني لكرة القدم حول فوز الأردنيات ببطولة كأس العرب 2021.
 
وسجل هدف الفوز لمنتخب النشميات، قائدة الفريق ميساء جبارة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
 
وتسلمت لاعبات المنتخب كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم منتخب تونس الميداليات الفضية.
 
وكان المنتخب الأردني للسيدات استهل مشواره في البطولة، التي استضافتها مصر، بالخسارة أمام الجزائر 3-1 ثم الفوز على فلسطين 4-1 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي حيث فاز على مصر 5-2 ليبلغ النهائي ومن ثم تحقيق اللقب بعد الفوز على تونس.
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