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تصريح ناري من رونالدو عن ضمّ سان جرمان لميسي

8
SEPTEMBER
2021
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توقع مهاجم ريال مدريد السابق، النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، ألا يفوز باريس سان جرمان بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم ضمّ النادي الفرنسي للأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
واستشهد رئيس نادي ريال بلد الوليد الإسباني الحالي، بالفترة التي قضاها مع ريال مدريد، كدليل على أن قوة الفريق من الناحية النظرية، لا يترجم بالضرورة بإحراز لقب مهم مثل أبطال أوروبا.
 
وقال رونالدو في مقابلة مع موقع DAZN: "من السابق لأوانه الآن توقع الفريق الذي سيحرز لقب دوري أبطال أوروبا".
 
وأضاف النجم البرازيلي: "الصورة ستتشكل في المراحل المتقدم من البطولة، حيث أن هناك عوامل عديدة في أرض الملعب تؤثر على النتائج. لعبت مع ريال مدريد لما يقارب الخمسة مواسم ولم أفز بلقب دوري الأبطال معهم".
 
وتابع قائلا: "الفوز لا يتم بشكل تلقائي حتى لو كان لديك أفضل اللاعبين في فريقك مثل ميسي، وهذا ينطبق أيضا على باريس سان جرمان".
 
وردا على سؤال يتعلق برأيه عن أي تشابه بينه ونجم النادي الباريسي كيليان مبابي، قال رونالدو: "هذا صحيح لدينا صفات مشتركة، وتقنيات كروية ينفذها بشكل سريع في المباريات"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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